La OIEA informa de "graves riesgos de seguridad" en la central nuclear de Zaporizhia (ENG)

Solo queda una línea eléctrica externa, lo que supone graves riesgos para la seguridad. Grossi afirmó que los seis reactores se encuentran en parada en frío y que ninguno puede reiniciarse de forma segura en las condiciones actuales: "El nivel del estanque de refrigeración ha descendido a 13,4 m, acercándose al umbral de 12,0 m por debajo del cual fallan los sistemas de refrigeración"."La actividad militar en curso, incluidos los ataques muy cerca de la central nuclear de ZNPP, es profundamente preocupante y aumenta el estrés y el riesgo".
Y por eso tienes organismos como el Consejo de Seguridad Nuclear.
Las mentiras nucleares, que la OIEA siempre diga "no hay peligro"; la censura de cualquier información que perjudique la lobby nuclear, incluidos el numero real de muertos y enfermos por los desastres, ha causado que la población no sea para nada consciente del peligro que… » ver todo el comentario
