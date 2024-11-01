edición general
11 meneos
16 clics

La OIEA informa de "graves riesgos de seguridad" en la central nuclear de Zaporizhia (ENG)

Solo queda una línea eléctrica externa, lo que supone graves riesgos para la seguridad. Grossi afirmó que los seis reactores se encuentran en parada en frío y que ninguno puede reiniciarse de forma segura en las condiciones actuales: "El nivel del estanque de refrigeración ha descendido a 13,4 m, acercándose al umbral de 12,0 m por debajo del cual fallan los sistemas de refrigeración"."La actividad militar en curso, incluidos los ataques muy cerca de la central nuclear de ZNPP, es profundamente preocupante y aumenta el estrés y el riesgo".

| etiquetas: central nuclear zaporizhia en riesgo , europa en riesgo nuclear , oiea
9 2 1 K 109 actualidad
14 comentarios
9 2 1 K 109 actualidad
Comentarios destacados:      
StuartMcNight #3 StuartMcNight *
Ya estan los rusos bombardeando la central nuclear y causando problemas a la central nuclear que controlan los rusos. Malditos.
16 K 197
#2 tierramar *
Lso gobernantes europeos están jugando con fuego. Los gobernantes europeos, parece que desconocen los riesgos nucleares, actúan como Mazon con la DANA , o el PP con los incendios. Puede deberse a gran desconocimiento y desinformación sobre los riesgos nucleares, debido a la fuerte y constante propaganda nuclear. Esta ignorancia y falsas creencia nos ponen en serio peligro. El dinero para el rearme debería utilizarse para arreglar Chernobyl y Zaporynia.
4 K 73
#4 tierramar *
El estado de las centrales nucleares: Chenbyl, Zaporynia y en realidad la de todas las centrales, deberían ser una información diaria como lo es la metereologica. Los periodistas tiene su responsabilidad. Para los que quieran aprender e informarse les recomiendo: www.fairewinds.org
3 K 63
sorrillo #7 sorrillo
#4 En España no te informan diariamente de las condiciones meteorológicas de Japón o de Brasil, te informan de ello si ocurre algo excepcional, lo mismo con las centrales nucleares de Japón o de Brasil.
0 K 11
plutanasio #8 plutanasio
#7 lo mejor es que entras al enlace y el último artículo es de marzo de 2022 xD
0 K 11
Asimismov #10 Asimismov
#7 en las centrales nucleares hay una parte muy interesada en no facilitar la información adecuada o facilitarla poca, tarde y mal evaluada.
0 K 12
sorrillo #11 sorrillo
#10 En los estados hay una parte muy interesada en que esas centrales nucleares faciliten información adecuada. Se legisla específicamente para que eso ocurra.

Y por eso tienes organismos como el Consejo de Seguridad Nuclear.
0 K 11
Asimismov #12 Asimismov
#11 consejo que no es parte interesada, ¿verdad?
0 K 12
sorrillo #13 sorrillo
#12 Es parte interesada en la seguridad del sector.
0 K 11
Asimismov #14 Asimismov
#13 con lo bien que ha funcionado la inspección en España, es parte interesada en la placidez de tres grandes, una vez más.
0 K 12
#6 tierramar *
Relacionado: www.meneame.net/story/ataques-plantas-nucleares-estan-normalizando-con Los ataques a las plantas nucleares se están normalizando, y las consecuencias podrían ser desastrosas
Las mentiras nucleares, que la OIEA siempre diga "no hay peligro"; la censura de cualquier información que perjudique la lobby nuclear, incluidos el numero real de muertos y enfermos por los desastres, ha causado que la población no sea para nada consciente del peligro que…   » ver todo el comentario
0 K 19
#5 minossabe
Ucrania y Rusia, responsables al 50% del puto desastre.
0 K 16
#9 eipoc
#5 viva la falsa equidistancia.
1 K 13
Asimismov #1 Asimismov *
La están dejando como un queso de Gruyère. Y cuando se salga la foundue, lloraremos como niños chicos.
No se podía prever
0 K 12

menéame