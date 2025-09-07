edición general
[OIEA] Grossi: "El mundo podría ver pronto 25 potencias nucleares"

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), sin mencionar un plazo específico, afirmó que entre 20 y 25 países podrían poseer armas nucleares. Ahora según varios expertos hay 9 estados nucleares. "Sin querer causar pánico, digo que el riesgo de un conflicto nuclear es mayor que en el pasado", dijo hoy en 'La Repubblica'. "Como director de la OIEA, no puedo dar nombres. Son países importantes de Asia, Asia Menor y Golfo Pérsico. Un mundo con entre 20 y 25 estados nucleares es impredecible y peligroso".

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Un mundo con entre 20 y 25 estados nucleares es impredecible y peligroso

No me digas más, solo tendría que haber 5: EEUU (usadas dos veces sobre población civil), UK, Francia, Japón e Israel

Así no habría problemas para nadie
johel #8 johel *
#1 Japon solo como almacen de las armas de usa, francia siempre y cuando sean fieles a su tradicion y se rindan ante cualquier posibilidad de invasion. Por ultimo usa solo tendria capacidad nuclear si ISSsael se lo permite.
#2 Pivorexico
Parece ser la única forma de que el Tito Sam no te democratice .
Veelicus #3 Veelicus
#2 Asi lo entendieron los de corea del norte y les ha servido.
Saddam Hussein y Gadaffi confiaron en occidente y asi terminaron
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
EEUU, China, Rusia, UK, Francia, India, Paquistan, Corea del Norte....y el estado genocida.
Veelicus #7 Veelicus
#4 y en breve Iran, Arabia Saudi, quizas Corea de Sur, puede que Japon, tal vez Egipto... y quien sabe si en un futuro cercano Brasil, Australia, Indonesia, Nigeria o algun otro mas..
#6 hipernes
A ver, mi apuesta: Turquía, Arabia saudi e Irán por supuesto
#5 pozz
Visto el panorama, me parece que habrá mas paises con armamento nuclear.
