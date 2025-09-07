[OIEA] Grossi: "El mundo podría ver pronto 25 potencias nucleares"

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), sin mencionar un plazo específico, afirmó que entre 20 y 25 países podrían poseer armas nucleares. Ahora según varios expertos hay 9 estados nucleares. "Sin querer causar pánico, digo que el riesgo de un conflicto nuclear es mayor que en el pasado", dijo hoy en 'La Repubblica'. "Como director de la OIEA, no puedo dar nombres. Son países importantes de Asia, Asia Menor y Golfo Pérsico. Un mundo con entre 20 y 25 estados nucleares es impredecible y peligroso".