La OIEA alerta de que el sarcófago de Chernóbil funciona con generadores diésel tras un corte del suministro El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha informado este miércoles de que el sarcófago de protección del reactor de la central nuclear de Chernóbil que en 1986 sufrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia está funcionando con "generadores diésel de emergencia" después de una interrupción del suministro eléctrico tras el que no ha podido reconectarse.