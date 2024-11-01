edición general
13 meneos
24 clics
La OIEA alerta de que el sarcófago de Chernóbil funciona con generadores diésel tras un corte del suministro

La OIEA alerta de que el sarcófago de Chernóbil funciona con generadores diésel tras un corte del suministro  

La OIEA alerta de que el sarcófago de Chernóbil funciona con generadores diésel tras un corte del suministro El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha informado este miércoles de que el sarcófago de protección del reactor de la central nuclear de Chernóbil que en 1986 sufrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia está funcionando con "generadores diésel de emergencia" después de una interrupción del suministro eléctrico tras el que no ha podido reconectarse.

| etiquetas: oiea , alerta sarcofago chernóbil , funciona con generadores diésel
11 2 0 K 141 actualidad
4 comentarios
11 2 0 K 141 actualidad
ipanies #1 ipanies
Este ejemplo de lo que está pasando en Ucrania con las centrales nucleares es paradigmático del porque la energía nuclear, por más eficiente y provechosa que sea, no es viable a medio plazo.
0 K 12
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Es un peligro latente y que duran durante milenios sus consecuencias.
1 K 32
ipanies #3 ipanies
#2 Así es, mientras no se descubra un método de desactivación de la radiactividad del combustible y sus residuos, esa tecnología es más peligrosa que beneficiosas desgraciadamente.
0 K 12
Apotropeo #4 Apotropeo
Que tontos estos rusos.
Primero conquistan y aseguran la central.
Luego lanzan drones contra ella y vuelan las líneas eléctricas de enlace.
Y, ahora , totalmente aislada, usan generadores para que el problema no venga a mayores mientras la vuelven a enlazar.

Menos mal que están zelenski y los suyos velando por el bienestar de la central.
:troll:
0 K 8

menéame