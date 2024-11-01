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OGT - Einkommen Passive  

Nuevo sencillo del grupo alemán de hiphop OGT titulado "Einkommen Passive".

| etiquetas: ogt , einkommen , passive , alemán , rap , hiphop , trap
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1 comentarios
1 0 0 K 20 musicovery
triste_realidad #1 triste_realidad
Ingreso pasivo , OGT......
#0 es un pillin.
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menéame