La oficina del Fiscal General de la Federación Rusa ha declarado a la Fundación Rosa Luxemburgo como indeseable en la Federación Rusa [ENG]

La Fiscalía General de Rusia ha declarado indeseables en el territorio de la Federación Rusa las actividades de la organización no gubernamental alemana Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaft analyse und politische Bildung (Fundación Rosa Luxemburgo). Así lo informó la agencia en su página web el 21 de julio. Traducción en #1

| etiquetas: rusia , dictadura , represión , antisocialismo
suppiluliuma #1 suppiluliuma *
"Fundada en Alemania en 1990, la fundación cuenta con sucursales y oficinas de representación en todo el mundo. Su objetivo es la educación política y pública, así como la…   » ver todo el comentario
#3 DenisseJoel
Rusia va camino de convertirse en un régimen como el alemán. En 2 ó 3 siglos podrían alcanzar un nivel de crueldad similar.
#2 NoMeVeas
Viendo como la "izquierda" alemana es sionista, tengo 0 dudas de que los sionistas y el imperio se ha infiltrado en lo mas profundo de la izquierda alemana.
