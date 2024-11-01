Odontología restauradora en la Escocia de principios de la Edad Moderna: evidencia arqueológica del uso de una ligadura de oro (ENG)

El ejemplo más antiguo conocido de odontología restauradora en Escocia. Un hombre presentaba una ligadura de oro fijada a los incisivos laterales derechos y centrales inferiores izquierdos, formando un puente para el incisivo central derecho, que posiblemente le faltaba. Dado que este individuo vivió antes del establecimiento de la odontología como profesión durante el siglo XIX , es probable que la ligadura fuera colocada por un profesional con conocimientos básicos, como un joyero, un barbero o un dentista.