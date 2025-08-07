·
La odisea del Museo del Prado: cómo sobrevivieron sus obras maestras a la Guerra Civil
Las piezas cruzaron la frontera y fueron almacenadas en los sótanos del Palacio de la Sociedad de Naciones en Ginebra. Allí permanecieron hasta su devolución al Gobierno de Franco el 28 de marzo de 1939.
etiquetas
:
historia
,
cultura
,
noticias
#1
pepel
Las trasladaron al PARDO.
0
K
18
#2
luckyy
*
No quiero abrir el libelo ese pero me sorprende que toquen ese tema. Seguro que lo hace tergiversando la historia
0
K
8
