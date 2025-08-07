edición general
La odisea del Museo del Prado: cómo sobrevivieron sus obras maestras a la Guerra Civil

Las piezas cruzaron la frontera y fueron almacenadas en los sótanos del Palacio de la Sociedad de Naciones en Ginebra. Allí permanecieron hasta su devolución al Gobierno de Franco el 28 de marzo de 1939.

pepel #1 pepel
Las trasladaron al PARDO.
#2 luckyy *
No quiero abrir el libelo ese pero me sorprende que toquen ese tema. Seguro que lo hace tergiversando la historia
