La odisea de los estudiantes que buscan piso en Castellón: los precios crecen hasta un 22% en un año

Encontrar piso este año para los estudiantes universitarios de Castellón, más aún para quienes lo han dejado para última hora, está siendo toda una odisea. Al igual que ocurre en el mercado residencial convencional, los precios del alquiler de habitaciones se han disparado en la provincia, lo que causa serias dificultades a la hora de hallar una opción que se ajuste al bolsillo para residir cerca del centro formativo.