La odisea de los estudiantes que buscan piso en Castellón: los precios crecen hasta un 22% en un año

Encontrar piso este año para los estudiantes universitarios de Castellón, más aún para quienes lo han dejado para última hora, está siendo toda una odisea. Al igual que ocurre en el mercado residencial convencional, los precios del alquiler de habitaciones se han disparado en la provincia, lo que causa serias dificultades a la hora de hallar una opción que se ajuste al bolsillo para residir cerca del centro formativo.

Pertinax #4 Pertinax *
No cambies jamás. xD
Vaya, ya tardaba el ignore. :troll:
Findeton #9 Findeton *
#8 La escasez de casas es física y real pero generada de forma artificial, el aumento de precios se supone que ha de incentivar construir más casas. Si no se construyen suficientes no es por culpa del mercado, sino porque los políticos impiden/prohiben construir.
ChatGPT #10 ChatGPT
#9 impiden directamente (controlando el suelo) e indirectamente (haciendo que construir sea carísimo por pepeleo, normativas etc)
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La gente va a los sitios despues de buscar en redes, si publicas cosas feas de los sitios, la gente no va y bajan los precios
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Había leído "en un ano", y ya estaba buscando dónde radica el genocidio.
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 Ni un minuto entre el envío y venir a tirarme, como vigiláis, atentos, ahí al segundo a tope. Como se nota que tengo razón
Findeton #6 Findeton
#1 Cito al artículo: "También la vicepresidenta del Consell de la Joventut de Castelló, Laura Soler, alerta de que «la demanda cada vez es más alta y la oferta no crece al mismo ritmo»"

Este es el verdadero problema. La demanda es cada vez mayor y la oferta no sube tan rápidamente. Y la razón es simple: los políticos impiden la construcción. Porque constructoras en España hay más que de sobra.
yopasabaporaqui #12 yopasabaporaqui
#6 El problema, que no dices, es que gran parte de esa demanda corresponde a alquiler turístico. Dejando a un lado que mucho estará sin declarar, habría que pensar si conviene más para la convivencia y bienestar de la región limitar eses pisos turísticos.
Findeton #13 Findeton
#12 No, eso es el chivo expiatorio de los políticos. El alquiler turístico siempre ha sido parte de la demanda de vivienda y es una parte pequeña de dicha demanda (1 a máximo 3%). Eso no soluciona nada, pero echarle la culpa a eso es una forma fácil para los políticos de quitarse las culpas de encima y echárselas a otro.
Cehona #14 Cehona
#1 La gente utiliza los pisos turísticos pensando que son más baratos en otras ciudades y están consiguiendo que sea más caro para sus hijos, para ellos mismos si son jóvenes, conseguir vivienda, por la sencilla razón que es lo mismo en toda España.
Un problema habitacional de primera magnitud.
Felicidades a todos los que colaboran, ciudadanos y políticos.
TheOracle #11 TheOracle
genocidiooooooooooooo!!! de estudiantes pobres
#5 Katos
Pero todo estamos de acuerdo que el precio es el mejor limitante de que todos vivamos en el mismo lugar, ¿no?.
Eso y la excased de casas, que es por que suben los precios, ¿no?.

Gracias PPSOE, te seguiremos votando... No. Lo dudes.
Findeton #7 Findeton
#5 El precio no es el problema. Si el precio del alquiler fuera 1 euro, el problema seguiría siendo el mismo. Tendrías colas interminables de gente viendo el mismo apartamento, de los cuales sólo uno se lo llevaría. Es un problema de escasez física.
#8 Katos
#7 pues eso es lo que digo.
