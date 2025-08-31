La odisea de los estudiantes que buscan piso en Castellón: los precios crecen hasta un 22% en un año

Encontrar piso este año para los estudiantes universitarios de Castellón, más aún para quienes lo han dejado para última hora, está siendo toda una odisea. Al igual que ocurre en el mercado residencial convencional, los precios del alquiler de habitaciones se han disparado en la provincia, lo que causa serias dificultades a la hora de hallar una opción que se ajuste al bolsillo para residir cerca del centro formativo.
Vaya, ya tardaba el ignore.
Este es el verdadero problema. La demanda es cada vez mayor y la oferta no sube tan rápidamente. Y la razón es simple: los políticos impiden la construcción. Porque constructoras en España hay más que de sobra.
Un problema habitacional de primera magnitud.
Felicidades a todos los que colaboran, ciudadanos y políticos.
Eso y la excased de casas, que es por que suben los precios, ¿no?.
Gracias PPSOE, te seguiremos votando... No. Lo dudes.