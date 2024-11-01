La pregunta ¿por qué ocurrió la Primera Guerra Mundial? sigue siendo objeto de debate académico más de un siglo después del inicio del conflicto. Aunque el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914 suele presentarse como el detonante inmediato, reducir el origen de la guerra a un solo evento distorsiona la complejidad del proceso histórico. Europa no entró en guerra por accidente; lo hizo como resultado de tensiones acumuladas durante décadas.