Ocultos a simple vista. Castros más complejos y grandes de lo que se pensaba para el noroeste peninsular

Básicamente se trata de trazados de zanjas, fosos, y otro tipo de estructuras en el subsuelo que probablemente se puedan asociar al castro en torno al que se sitúan, en muchas ocasiones en clara alineación con las murallas y fosos ya documentados. Esto abre una primera conclusión: Castros más grandes. En los ejemplos más significativos se han descubierto nuevas estructuras que rodean a las defensas documentadas en el castro y que se sitúan generalmente en lo que hoy son los terrenos de cultivo que los circundan.