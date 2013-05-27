Lo oculto de Montoro y Feijóo. ¿Regalo o saqueo? La opacidad del rescate de las cajas gallegas y el ascenso millonario de un banquero vinculado al chavismo

Un personaje que supuestamente llegaba, con apenas 700 millones de euros en la mesa —una cifra ridículamente baja para una entidad del tamaño de Novagalicia—, se hizo con el control económico de Galicia. Pero lo más escandaloso no fue el precio, sino lo que ocurrió antes del pago: más de 8.269 millones de euros en ayudas públicas ya habían sido inyectados en la entidad, dinero de todos los españoles, que terminó financiando indirectamente la compra de los activos por parte de Escotet cuyo plazo era de 5 años para su pago.
| etiquetas: corrupción cajas gallegas , montoro-feijoo , robo a los contribuyentes
La sombra de Alberto Núñez Feijóo se extiende sobre este episodio como un manto de impunidad. Durante su mandato al frente de la Xunta, Feijóo impulsó la fusión política de Caixa Galicia y Caixanova para crear Nova Galicia Banco, una operación que no respondió a criterios económicos, sino a intereses de control político y financiero. Una fusión que, desde el principio,… » ver todo el comentario
Se extiende hacia el poder político. La consultora Equipo Económico, fundada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, recibió 172.000 euros de la Xunta de Feijóo para elaborar informes técnicos durante la crisis de las cajas. Informes que, según denuncia el BNG, sirvieron para justificar despidos masivos —el mayor ERE de la historia empresarial gallega— y para legitimar la bancarización y la posterior &qu… » ver todo el comentario
Alianza de Aznar con mafia de Miami, clave en compra fraudulenta de banco. www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20130527/50214/50214-alianza-de-azn
Alimentando el monstruo de la corrupción y la ya considerada por el Juez Velasco "Banda Criminal Organizada para delinquir"