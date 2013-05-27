edición general
Lo oculto de Montoro y Feijóo. ¿Regalo o saqueo? La opacidad del rescate de las cajas gallegas y el ascenso millonario de un banquero vinculado al chavismo

Un personaje que supuestamente llegaba, con apenas 700 millones de euros en la mesa —una cifra ridículamente baja para una entidad del tamaño de Novagalicia—, se hizo con el control económico de Galicia. Pero lo más escandaloso no fue el precio, sino lo que ocurrió antes del pago: más de 8.269 millones de euros en ayudas públicas ya habían sido inyectados en la entidad, dinero de todos los españoles, que terminó financiando indirectamente la compra de los activos por parte de Escotet cuyo plazo era de 5 años para su pago.

pepel #7 pepel
Hablamos de ABANCA.
#1 tierramar
¿Quién orquestó la entrega de lo que fue el corazón del ahorro gallego a manos privadas con tan escasa transparencia?
La sombra de Alberto Núñez Feijóo se extiende sobre este episodio como un manto de impunidad. Durante su mandato al frente de la Xunta, Feijóo impulsó la fusión política de Caixa Galicia y Caixanova para crear Nova Galicia Banco, una operación que no respondió a criterios económicos, sino a intereses de control político y financiero. Una fusión que, desde el principio,…   » ver todo el comentario
#3 tierramar
Pero el entramado de corrupción no se queda en los banqueros.
Se extiende hacia el poder político. La consultora Equipo Económico, fundada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, recibió 172.000 euros de la Xunta de Feijóo para elaborar informes técnicos durante la crisis de las cajas. Informes que, según denuncia el BNG, sirvieron para justificar despidos masivos —el mayor ERE de la historia empresarial gallega— y para legitimar la bancarización y la posterior &qu…   » ver todo el comentario
#5 tierramar *
Al final Miami está muy vinculada al PP: Ayuso viaja constantemente a hacer campaña, su lema es convertir Madrid en Miami.
Alianza de Aznar con mafia de Miami, clave en compra fraudulenta de banco. www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20130527/50214/50214-alianza-de-azn
Alimentando el monstruo de la corrupción y la ya considerada por el Juez Velasco "Banda Criminal Organizada para delinquir"
reithor #4 reithor
Frijol y Montoro robernando.
Furiano.46 #2 Furiano.46
Puto Frijolito
#6 beltraneja
No se si hay diferencia ya en saber que son corruptos, o saber que son muy corruptos. Lo que tendrían que haber son soluciones a estas cosas.
#8 sliana
regalo para unos mediante saqueo de los demas. donde esta la eleccion?
