Ocultar el cáncer de origen laboral obstaculiza su prevención

El artículo 5 del Real Decreto 1299/2006 obliga a los profesionales sanitarios, públicos o privados a “Comunicar sospecha” al diagnosticar una enfermedad incluida en dicho Decreto, mandato que se incumple en la inmensa mayoría de los casos. Esta injustificable infracción de ley, favorece la ocultación del cáncer profesional y otras muchas enfermedades profesionales, impidiendo su prevención en el puesto de trabajo. La encuesta europea sobre factores de cáncer en el trabajo confirma el riesgo de un aumento exponencial de cáncer.