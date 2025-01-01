La OCU denuncia ocho festivales de música por prácticas abusivas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha formalizado denuncias oficiales contra ocho importantes festivales de música al aire libre celebrados en España por incurrir en prácticas que considera abusivas y que vulneran los derechos de los consumidores. Entre las irregularidades detectadas, la más generalizada es la imposición de comisiones de entre 2 y 3 euros para recuperar el saldo no utilizado en las pulseras cashless, un sistema de pago que los organizadores establecen como obligatorio, eliminando la posibilidad de utilizar