La OCU denuncia ocho festivales de música por prácticas abusivas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha formalizado denuncias oficiales contra ocho importantes festivales de música al aire libre celebrados en España por incurrir en prácticas que considera abusivas y que vulneran los derechos de los consumidores. Entre las irregularidades detectadas, la más generalizada es la imposición de comisiones de entre 2 y 3 euros para recuperar el saldo no utilizado en las pulseras cashless, un sistema de pago que los organizadores establecen como obligatorio, eliminando la posibilidad de utilizar

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Eso de cobrar 2€ reembolsables por el vaso donde te sirven la bebida, y cuando el concierto ha terminado todo el personal se ha esfumado, y tú ahí sin los 2€, con un vaso infame y la cara de tonto. xD Como un pardillo caí hace unas semanas en el Palau St Jordi, una y no más.
