29
24
clics
24
clics
Ocho muertos en el ataque israelí al hospital Nasser en el sur de la Franja de Gaza
Tres periodistas han sido asesinados, entre ellos un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters y otro de la cadena catarí Al Jazeera, en el bombardeo.
|
etiquetas:
:
israel
,
palestina
,
genocidio
27
2
1
K
270
actualidad
9 comentarios
27
2
1
K
270
actualidad
#2
txillo
¿Os acordáis cuando, al empezar el genocidio, Israel bombardeó un hospital y los subnormales palmeros decían que era mentira?
5
K
81
#3
sotillo
#2
Bueno, cada vez hay menos palmeros y mas genocidas
0
K
12
#6
OCLuis
*
Un consejo para los periodistas: cuando vayan al frente, que se pongan en las líneas de Hamás, cerca de los
"terroristas"
, que si se ponen cerca de los civiles están en peligro de ser asesinados por los
"soldados"
de Israel.
#2
Los embusteros también suelen tener muy mala memoria para lo que les conviene.
0
K
14
#1
Supercinexin
Hospitales de Hamás, con médicos de Hamás, enfermeras de Hamás, celadores de Hamás, enfermos, amputados y tiroteados todos de Hamás escondiéndose en las camillas envueltos en gasas y en coma, y el parking todo lleno de ambulancias de Hamás.
4
K
67
#5
Acabose
#1
Espérate a que afirmen que los Reyes Católicos fueron el germen que dió origen a Hamás y verás que risas.
0
K
8
#7
efectogamonal
#1
Filmados por periodistas de Hamás
0
K
20
#8
kh4os
#1
lo de europa mirando para otro lado es un puta verguenza.
0
K
6
#4
alpoza
Joder con los túneles de Hamas deben ser como un <M> gigante en toda gaza... o esa escusa ya no la usan ¿?
0
K
11
#9
security_incident
#4
ya no hace falta
0
K
19
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
