Ocho jóvenes acorralan a un hombre en Zaragoza y le dan una bestial paliza para robarle la cartera

El puente festivo deja una grave agresión en Zaragoza, donde ocho jóvenes decidieron rematar una larga noche de fiesta acorralando a un hombre en la calle y pegándole una bestial paliza para robarle la cartera. En principio, parece que los agresores no conocían de nada a la víctima. Pero se emplearon con semejante violencia que la dejaron tirada en el suelo semiinconsciente, con múltiples heridas sangrantes y un traumatismo craneofacial. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Miguel Servet, donde fue operado de urgencia.

alfema #1 alfema
¡Qué necesidad hay de tanta violencia!, si me viene un grupo a atracar y me pide la cartera, se la doy sin necesidad de violencia, valoro más mi integridad física que el poco dinero que pueda llevar en la cartera.

A veces echo de menos un Juez Dredd.
Gnomo #2 Gnomo *
#1 A ver si te crees que dándoles la cartera te salvas de la paliza.
Son unos hijos de puta cobardes a los que les divierte pegar palizas entre 8, lo de llevarse la cartera es la excusa
Espero que les caiga intento de homicidio a esos desgraciados y pisen bastante tiempo la cárcel
#1 Lo que buscan estos chavales,muchas veces menores, es evitar que les golpeen. Así que pegan antes. Como son menores saben que no estarán mucho en prisión.

Y suelen ser marroquís y argelinos. Si, así es. Nunca te va a atracar un chino, un peruano o un venezolano. Ni siquiera un argentino. Siempre son estos chavales que además dejan muy mal a la comunidad marroquí. Hoy en día todos conocemos ya marroquís, y los ves que son trabajadores y buenas personas. Pero estos chavales ensucian mucho su imagen. El problema es que no queda bien decir que son marroquís, y así no se ayuda a la propia comunidad marroquí que viene a trabajar (que son todos).
#0 Muro de pago o poroso, no lo sé. Yo al menos no la puedo leer.
Luego te defiendes y te llevas a dos o tres por delante y te pasas la vida en la cárcel. Aquí en este país hace falta que venga un Bukele, y rápido.
