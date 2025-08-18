Ocho jóvenes acorralan a un hombre en Zaragoza y le dan una bestial paliza para robarle la cartera

El puente festivo deja una grave agresión en Zaragoza, donde ocho jóvenes decidieron rematar una larga noche de fiesta acorralando a un hombre en la calle y pegándole una bestial paliza para robarle la cartera. En principio, parece que los agresores no conocían de nada a la víctima. Pero se emplearon con semejante violencia que la dejaron tirada en el suelo semiinconsciente, con múltiples heridas sangrantes y un traumatismo craneofacial. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Miguel Servet, donde fue operado de urgencia.