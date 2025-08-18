Ocho jóvenes acorralan a un hombre en Zaragoza y le dan una bestial paliza para robarle la cartera

El puente festivo deja una grave agresión en Zaragoza, donde ocho jóvenes decidieron rematar una larga noche de fiesta acorralando a un hombre en la calle y pegándole una bestial paliza para robarle la cartera. En principio, parece que los agresores no conocían de nada a la víctima. Pero se emplearon con semejante violencia que la dejaron tirada en el suelo semiinconsciente, con múltiples heridas sangrantes y un traumatismo craneofacial. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Miguel Servet, donde fue operado de urgencia.
| etiquetas: jóvenes , paliza , palos , botellas , tapa de alcantarilla
Relacionada solamente de lo que llevamos del mes de agosto en Zaragoza:
A veces echo de menos un Juez Dredd.
Son unos hijos de puta cobardes a los que les divierte pegar palizas entre 8, lo de llevarse la cartera es la excusa
Espero que les caiga intento de homicidio a esos desgraciados y pisen bastante tiempo la cárcel
Y suelen ser marroquís y argelinos. Si, así es. Nunca te va a atracar un chino, un peruano o un venezolano. Ni siquiera un argentino. Siempre son estos chavales que además dejan muy mal a la comunidad marroquí. Hoy en día todos conocemos ya marroquís, y los ves que son trabajadores y buenas personas. Pero estos chavales ensucian mucho su imagen. El problema es que no queda bien decir que son marroquís, y así no se ayuda a la propia comunidad marroquí que viene a trabajar (que son todos).