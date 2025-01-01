Ocho brigadistas heridos en el incendio de Fasgar: «Quiero buscar responsables»

El incendio declarado en Fasgar el pasado viernes 8 de agosto a las 17:24 horas, y que el sábado alcanzó el nivel 1 de gravedad decretado por la Junta de Castilla y León, ha dejado un balance de ocho brigadistas heridos por inhalación de humo.
Y que hay que señalar, que las mascarillas que reparten cada año no son para esos menesteres, sino para el COVID, porque sobraron demasiadas en pandemia y hay que darles salida.
SINVERGÜENZAS!
De nada
Que se hubiera hecho cura