edición general
Ocho brigadistas heridos en el incendio de Fasgar: «Quiero buscar responsables»

El incendio declarado en Fasgar el pasado viernes 8 de agosto a las 17:24 horas, y que el sábado alcanzó el nivel 1 de gravedad decretado por la Junta de Castilla y León, ha dejado un balance de ocho brigadistas heridos por inhalación de humo.

comentarios
efectogamonal #1 efectogamonal *
Para la JCyL son tan solo números prescindibles y sustituibles, por eso en un caso de emergencia se van a hinchar la barriga a 200 km de su comunidad.

Y que hay que señalar, que las mascarillas que reparten cada año no son para esos menesteres, sino para el COVID, porque sobraron demasiadas en pandemia y hay que darles salida.

SINVERGÜENZAS! {0x1f525}
#4 Katos
#1 es que no son bomberos son brigadistas.
efectogamonal #5 efectogamonal
#4 Los denominan brigadistas porque son miembros de la BRIF (Brigada de Refuerzo contra Imvendios Forestales), lo que significa que son bomberos forestales profesionales.

De nada {0x1f525}
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Estaban comiendo a 200km
unodemadrid #6 unodemadrid
#3 Que quiere decir eso de que estaban comiendo a 200 Km?
efectogamonal #7 efectogamonal *
#6 Se fueron de sarao a comer a Gijon mientras CyL ardía, se hicieron un Ventorro {0x1f525}
#2 Katos
Las llamas que queman?.
Que se hubiera hecho cura
