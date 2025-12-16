Ocho años de internamiento en un centro de menores y cinco de libertad vigilada para los dos asesinos confesos de Cloe

Un juzgado de Menores de Alicante ha condenado a ocho años de internamiento en un centro de menores a los dos jóvenes acusados del asesinato de Cloe en Orihuela Costa, según ha confirmado este diario en fuentes cercanas al caso. Los autores del crimen son el exnovio de la joven y un amigo que le ayudó a cometerlo. Se trata de la pena máxima que se puede imponer en la jurisdicción de Menores y en la sentencia se han aplicado las condenas que reclamaban tanto la Fiscalía como la acusación particular.