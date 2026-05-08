Océanos rozan récords de calor, alerta Copernicus

Olas de calor marinas atraviesan una vasta región desde el centro del Pacífico ecuatorial hasta la costa oeste de Estados Unidos y México. Los océanos se encaminan hacia un récord de temperaturas en mayo, justo cuando se vislumbra el regreso potente del fenómeno de El Niño, alertó el viernes (08.05.2026) el observatorio climático europeo Copernicus. Las temperaturas medias en la superficie de los mares, excluyendo las regiones polares, rozaron en abril el récord absoluto de 2024, según el informe mensual del organismo.