La OCDE alerta del riesgo de los "suelos pegajosos": el 70% de los jóvenes con padres sin Bachillerato deja los estudios tras la ESO

"La desigualdad de oportunidades está frenando a algunos alumnos que se beneficiarían de una educación terciaria. En todos los países, los niños de entornos desfavorecidos tienen muchas menos probabilidades de alcanzar niveles de educación más altos que los de entornos más favorecidos", apunta el organismo internacional en su informe anual, Panorama de la Educación, que compara estadísticas y tendencias educativas entre países. De media, en la OCDE solo el 26% de los adultos jóvenes cuyos padres no completaron la educación secundaria superior.
En las estadísticas de OCDE puedes ver la educación por tramos secundaria / terciaria data-explorer.oecd.org/ (Adults' educational attainment distribution, by age group and gender). En las que sólo incluyen universitarios no encuentro unas estadísticas decentes pero me suena ver que allí también son más.
EEUU tiene mala fama por lo de los préstamos estudiantiles pero en la práctica hay muchas becas de por ejemplo estudiar en tu estado gratis, o… » ver todo el comentario
y la explicación de que la gente sea pobre y siga siendolo.
O que haya miles de graudados y masterizados y doctorados y no tengan trabajo aqui!!!.
Si fomras muchas gente pero se te van o trabajan en el burguer esas perdiendo el tiempo y el dinero
Es un cambio, porque desde los años 60-70% los padres (que en su inmensa mayoría apenas tenían los estudios primarios) estaban en su mayor empeñados en que los hijos estudiaran (y se sacrificaban por ello)
Así en mi entorno cercano (padres) mío, de mi mujer o mi cuñados entre todos ninguno llegó al bachillerato (trabajaban en minería, industria o en el campo) Los hijos, todos. Al igual que los nietos, menos uno que como tiene cuatro años igual hay que darle algo de tiempo.
Si la economía para la gente esta mal porque no hay trabajo para los jovenes, el problema es la economia del pais, no escalera social ni pollas, y eso lleva siendo asi hace 30 años. En un apis que en ese tiempo han aumentado lo salarios un 3%.
No somos nadie en europa ni se nos espera.