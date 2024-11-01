El ocaso de las mentiras: Cuando Oslo y el nobel juegan a ser jueces

La política europea lleva años necesitando rostros que puedan justificar su narrativa moral. Venezuela funciona como un tablero perfecto: un país dividido, un gobierno polémico, y una oposición cómoda para Occidente. En ese mapa, Corina Machado es útil. [...] Oslo la recibe con cámaras. Bruselas la consagra con discursos. Instituciones que deberían ser neutrales como el Comité del Nobel se permiten decirle a un presidente en ejercicio que renuncie. Ese cruce de moralidad impostada y política intervencionista no es neutralidad: es injerencia.
Pero a la otra le han dado un Premio Nobel de la paz... esta bien q sepamos q se lo dan a cualquiera.
Tú también puedes escribir un artículo de lo que quieras.
Lo mismo que sucede con los Borbones. Todos han sido unos ladrones que han tenido que huir con las perras (dinero, pa los de la logse) por puteros y canallas, menos el que… » ver todo el comentario
Fase 2: Le damos el Nobel de la paz a Maria Corina.
Fase 3: Maria Corina pide una intervención militar para derrocar al gobierno de Maduro.
Fase 4: EEUU invade Venezuela, porque si lo pide un Nobel de la paz es una guerra "justa".
Fase 5: Se establece un gobierno títere con Maria Corina ocupando un puesto importante, y bien pagado, que asegure el acceso de las empresas norteamericanas al petróleo y demás recursos naturales.
Creo que estaremos de acuerdo en que NO.
Eso ya te dice que te la pela el pueblo, el país y todo lo que no seas tu.
Dicho esto, lo de Trump es injustificable además de no ser el camino
Luego Trump dice algo y Europa pasa de él, pero la propaganda rusa insiste
Trump corta el apoyo a Ucrania pero Europa sigue con su apoyo a Ucrania, porque es un títere
Europa busca alternativas al armamento USA y rechaza comprar F35, porque es un títere
Todos títeres