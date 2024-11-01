edición general
El ocaso de las mentiras: Cuando Oslo y el nobel juegan a ser jueces

La política europea lleva años necesitando rostros que puedan justificar su narrativa moral. Venezuela funciona como un tablero perfecto: un país dividido, un gobierno polémico, y una oposición cómoda para Occidente. En ese mapa, Corina Machado es útil. [...] Oslo la recibe con cámaras. Bruselas la consagra con discursos. Instituciones que deberían ser neutrales como el Comité del Nobel se permiten decirle a un presidente en ejercicio que renuncie. Ese cruce de moralidad impostada y política intervencionista no es neutralidad: es injerencia.

Comentarios destacados:      
javierchiclana #7 javierchiclana *
Mucha palabrería para desprestigiar a una víctima de una dictadura y ni una sola palabra de desprecio al régimen golpista de Maduro.
5 K 72
ostiayajoder #12 ostiayajoder
#7 Es q Maduro no necesita a nadie oara desprestigiarse....

Pero a la otra le han dado un Premio Nobel de la paz... esta bien q sepamos q se lo dan a cualquiera.
2 K 32
Kantinero #14 Kantinero
#7 igual es porque el tema de debate es una premio Nobel, cosa que Maduro no es.
1 K 25
g3_g3 #16 g3_g3
#7 Que cabrones que hablan de lo quieren en vez de lo que quieres tú!!!

Tú también puedes escribir un artículo de lo que quieras.
0 K 13
#2 Cincocuatrotres
Mucho bueno el artículo, mira que Maduro es Maduro, pero eso de que los yanquis vayan a Venezuela a robar el petróleo, "esparcir la libertad" dirán ellos, eso de que vayan a robar los yanquis es una ilegalidad total de las que gusta a Europa para mirar hacia la luna.
4 K 44
ViejoInsultaAChemTrail #9 ViejoInsultaAChemTrail *
#2 pero nada nuevo bajo el sol. Cambia armas de desrrucion masiva por trafico de drogas, iraq por venezuela, colombia por turquia y el isis por los narcos de la zona con ganas de paga extra y tendras exactamente el mismo guión. Como si jj abrahams estuviese reescribiendo la historia para un reboot. Puro fan service xD
Lo mismo que sucede con los Borbones. Todos han sido unos ladrones que han tenido que huir con las perras (dinero, pa los de la logse) por puteros y canallas, menos el que…   » ver todo el comentario
1 K 16
Pertinax #1 Pertinax
"Un gobierno polémico". Precioso eufemismo.
1 K 24
kipper #4 kipper
#1 Hoy en día, vivimos inmersos en eufemismos
0 K 18
estemenda #5 estemenda
#1 Yo lo llamaría subterfugio más bien. De "un gobierno que no me gusta". Porque para polémico, Trump.
2 K 27
#10 ElFascismoMata *
Fase 1: Desplegamos tropas en el Caribe y empezamos a hacer explotar lanchas.
Fase 2: Le damos el Nobel de la paz a Maria Corina.
Fase 3: Maria Corina pide una intervención militar para derrocar al gobierno de Maduro.
Fase 4: EEUU invade Venezuela, porque si lo pide un Nobel de la paz es una guerra "justa".
Fase 5: Se establece un gobierno títere con Maria Corina ocupando un puesto importante, y bien pagado, que asegure el acceso de las empresas norteamericanas al petróleo y demás recursos naturales.
1 K 24
#13 Jacusse
#10 Fase 0: Maduro se robó las elecciones. A la vista de todos. Y con la mano en la cintura, se quedó con el poder.
1 K 29
#15 ElFascismoMata
#13 ¿Y por eso EEUU ya tiene derecho a bombardear lanchas en aguas territoriales de otros países, o en aguas internacionales, o capturar petroleros para quedarse con el petróleo al más puro estilo Piratas del Caribe? ¿Y a invadir Venezuela con la excusa de quitar de en medio a Maduro?

Creo que estaremos de acuerdo en que NO.
0 K 6
estemenda #3 estemenda
No sabía que esta señora iba en silla de ruedas pero tampoco encuentro en Internet qué mal le aqueja :-S
0 K 12
Stieg #6 Stieg
A ver, que Europa es un títere y que Trump es un puto matón de barrio no quita que Maduro no sea un dictador que perdió las elecciones y ahí se ha quedado.
0 K 9
#8 surco *
#6 A mi hay una cosa que me jode aún más. Lo significativo no es que Maduro siga tras perder las elecciones, es que el pib per capita de tu país sea 1/3 del que tenía cuando tu has llegado al poder y hayas tenido las ENORMES pelotas de presentarte.
Eso ya te dice que te la pela el pueblo, el país y todo lo que no seas tu.
Dicho esto, lo de Trump es injustificable además de no ser el camino
0 K 11
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#6 La propaganda rusa dice que Europa es un títere
Luego Trump dice algo y Europa pasa de él, pero la propaganda rusa insiste
Trump corta el apoyo a Ucrania pero Europa sigue con su apoyo a Ucrania, porque es un títere
Europa busca alternativas al armamento USA y rechaza comprar F35, porque es un títere
Todos títeres xD xD xD xD
0 K 7

