El ocaso de las lenguas celtas: así mataron los druidas al irlandés, escocés, galés y bretón
Su transmisión fue esencialmente oral y reservada a élites religiosas. Esta falta de codificación escrita dificultó su desarrollo. Casi siempre se mostraron en inferioridad frente a la solidez de sus lenguas
etiquetas
celtas
lenguas
historia
cultura
relacionadas
#1
txepel
*
Buen ejemplo de un artículo de divulgación histórico-cultural tiznado por el amarillismo y el clickbait . Porque lo que cuenta sobre los druidas en el cuerpo del artículo es correcto. Lo que cuenta sobre la evolución de las lenguas celtas también. Pero la subnormalidad del titular no se sabe de dónde la ha sacado.
#2
ehizabai
*
El titular es para colgar al escritor por los huevos.
La aculturización forzosa es lo que ha matado a las lenguas celtas. La igualdad entendida como uniformidad.
Al irlandés lo mató (vive aun, pero le quedan décdas) la colonización inglesa. Al escocés lo mató (vive aun, le queda menos que la irlandés) la unión de reinos y posterior desplazamiento y vaciamiento de las highlands (el proceso de las clearances, rotas las estructuras clánicas tradicionales, los cabezas de familias integradas en el sistema nobiliario inglés y comoletamente aculturizadas, se quedaron con toda la tierra, obligando a los pobres a emigrar). Al bretón lo mató la Revolución francesa. El galés resiste en la UCI.
