edición general
7 meneos
48 clics
Obús, pioneros del heavy en España: "Mucha gente cayó por la heroína, pero a nosotros nos daban repelús las agujas"

Obús, pioneros del heavy en España: "Mucha gente cayó por la heroína, pero a nosotros nos daban repelús las agujas"

Los miembros originales de la banda, que se reúnen para un concierto único este sábado en Madrid, repasan su historia, su relación con Vallecas y su eterna rivalidad con Barón Rojo.

| etiquetas: música , heavy , obús , conciertos
5 2 0 K 120 ocio
2 comentarios
5 2 0 K 120 ocio
ChatGPT #1 ChatGPT
Como si pincharse fuese la única forma de consumir heroína…
0 K 11

menéame