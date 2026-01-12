edición general
El observatorio Vera C. Rubin descubre un asteroide con más de 500 metros que rota cada 1.9 minutos

Muchos cuerpos del cinturón de asteroides principal son montones de escombros que no pueden rotar demasiado rápido sin fragmentarse, la llamada barrera de giro . Para los cuerpos con diámetro mayor de 0.15 kilómetros se estima que dicho límite es un periodo de rotación (P) de unas 2.2 horas; a los cuerpos con P < 2.2 horas se les llaman rotadores superrápidos y con P < 5 minutos rotadores ultrarrápidos... el rotador ultrarrápido 2025 MN45, con un diámetro mediano de D = 0.71 km y un periodo de rotación de P = 1.88 minutos logra el nuevo récord.

