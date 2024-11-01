Observan por primera vez una explosión gigante en una estrella distinta al Sol  

Un equipo de investigación ha detectado por primera vez una eyección de masa coronal, habituales en el Sol, en una estrella distinta. Esta explosión puede destruir la atmósfera de los planetas cercanos, por lo que sirve de guía en la búsqueda de vida en exoplanetas. Un grupo de astrónomos ha logrado detectar por primera vez una explosión de material lanzado al espacio por otra estrella distinta al Sol, gracias al observatorio espacial XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y el telescopio LOFAR.