Observan por primera vez una explosión gigante en una estrella distinta al Sol

Un equipo de investigación ha detectado por primera vez una eyección de masa coronal, habituales en el Sol, en una estrella distinta. Esta explosión puede destruir la atmósfera de los planetas cercanos, por lo que sirve de guía en la búsqueda de vida en exoplanetas. Un grupo de astrónomos ha logrado detectar por primera vez una explosión de material lanzado al espacio por otra estrella distinta al Sol, gracias al observatorio espacial XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y el telescopio LOFAR.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Se trata de un fenómeno denominado eyección de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés), erupciones que a menudo se ven en el Sol. Durante una CME se expulsan enormes cantidades de material de la estrella, que inundan el espacio circundante. Estas expulsiones dan forma e impulsan el clima espacial, como las auroras que se ven en la Tierra. Pero, aunque las CME son habituales en el Sol, hasta ahora no se había detectado ninguna de forma concluyente en otra estrella.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Lo de distinta al sol...como que ya tal.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 No van a decir igual que el sol. :-D
