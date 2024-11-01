Las obras del nuevo residencial en Artillería sacan a la luz un puerto romano oculto bajo Sevilla

El futuro residencial que el construirá en los terrenos de las antiguas naves de Artillería de Santa Bárbara ha revelado un hallazgo arqueológico de gran relevancia histórica. Los trabajos previos a la edificación han permitido documentar la existencia de una infraestructura hidráulica romana del siglo I d.C., compuesta por canales navegables y un embarcadero que formaban parte del sistema comercial de la antigua Híspalis. Los romanos desecaron y acondicionaron esta zona, naturalmente pantanosa, mediante canales artificiales de hasta cinco metros de anchura y tres de profundidad, conectados al cauce del Guadalquivir