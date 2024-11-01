edición general
2 meneos
97 clics

Obradovic: “Entré al vestuario y estaban todos los jugadores con los móviles”

El técnico serbio, muy enfadado con su plantilla después de la derrota en pista del ASVEL. Y habla de la integración de Fernando y los problemas de Jabari.

| etiquetas: móviles , deporte profesional
1 1 0 K 15 actualidad
1 comentarios
1 1 0 K 15 actualidad
#1 Jacusse
Deportistas profesionales incapaces de mantener la concentración.
1 K 21

menéame