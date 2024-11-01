La obra de Renoir expoliada por los nazis y recuperada por los herederos fue subastada en París

La obra “Laveuse”, confiscada en 1941 al comerciante de arte Alfred Weinberger durante el saqueo nazi en Francia, fue restituida a sus herederos y vendida por más de €300.000 en la casa de subastas Drouot. Su aparición cerró décadas de búsqueda en archivos y listados de bienes robados. Tras el fin de la guerra, la obra fue incluida en los registros oficiales de obras saqueadas, pero su rastro se perdió. Durante décadas, “Laveuse” permaneció desaparecida del circuito oficial, su identidad diluida entre cambios de nombres y propietarios sucesivos