Una obra maestra renacentista perdida fue redescubierta en Carolina del Norte después de 100 años [Eng]

Anguissola alcanzó este nivel de sofisticación a pesar de las limitaciones impuestas a las mujeres en el siglo XVI. La mayoría de las artistas carecían de acceso a talleres formales o al estudio de la anatomía. Su padre reconoció su talento desde muy joven y apoyó su formación artística. Ese estímulo resultó transformador. El biógrafo renacentista Giorgio Vasari elogió su intelecto y refinamiento. Se dice que incluso Miguel Ángel admiraba sus dibujos, reconociendo su capacidad para capturar las emociones con precisión.

