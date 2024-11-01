·
Obligada a pagar 6 meses de alquiler por dejar las llaves en la cesta en la vivienda
Una inquilina obligada a pagar 6 meses más de alquiler por dejar las llaves en una cesta en la vivienda en vez de dárselas a la casera: 2.758 euros por no entregarla formalmente
#3
Guanarteme
ya que afirmaba que no recibió comunicación formal de la resolución del contrato ni las llaves del inmueble
Muy fan de esa gente que se piensa que los demás tienen telepatía...
1
K
35
#2
PaulDurden
Esto es de hijosdeput.
6 mese de alquiler, cago esos billetes y se los entrego en mano.
0
K
12
#5
Guanarteme
#2
Paisano.... ¿Cómo iba a saber la dueña que la inquilina se había pirado del piso?
Es como si contrato un servicio, pues si no lo doy de baja, me seguirán cobrando.
Qué menos que "Oye, Pepa, mira, que he encontrado otro piso en nosedónde y me mudo a principios del próximo mes, ¿Cómo hacemos para el tema de la fianza, llaves, que veas el piso....?"
3
K
56
#6
PaulDurden
#5
Eso me pasa por no leer la noticia jajajajajaja
2
K
38
#10
antesdarle
#5
vamos como si dejas el aviso de no molestar en la puerta del hotel y hace medio año que te has pirado sin hacer el check out
0
K
9
#11
Kantinero
#10
Claro, y en ese medio año nadie del hotel va a entrar a comprobar como esta la habitación no sea que el cliente este fiambre en la cama.
0
K
10
#18
Pacman
#11
"no molestar" es sagrado, tu
0
K
10
#9
Kantinero
*
Bien que la inquilina no ha actuado acorde al protocolo, pero la dueña es una hija de puta, sabía perfectamente que la inquilina se había ido y dónde estaban las llaves.
La mujer alegaba que había dejado las llaves en una cesta del piso y que
la propietaria se negó a recogerlas ni a inspeccionar la casa para evitar devolverle la fianza<
/i>
0
K
10
#12
power414
#9
No puede recuperar la posesión a la brava.
Si entra en el domicilio sin ninguna cobertura legal se la juega.
2
K
44
#15
HeilHynkel
#12
La inquilina debió notificar oficialmente (via burofax o lo que fuera) y no fiarse de la buena voluntad de la dueña..
0
K
20
#17
Kantinero
*
#12
#9
La noticia lo que da a entender es que la propietaria se hizo la loca para quedarse con la fianza.
Además si el inquilino se va, obviamente deja de pagar, con lo cual te pones en contacto co él al segundo mes para preguntarle porqué no paga.
Este caso es el típico en que las rencillas personales juegan un papel importante, pero este dato el medio lo omite porque probablemente lo desconoce.
Te aseguro que conozco la materia.
Además os aseguro que cuando un inquilino problemático se va lo que queremos es recuperar cuanto antes la vivienda, haya seguido el cauce legal o no.
0
K
10
#14
Cuchifrito
#9
No ha quedado constancia de esa comunicación asi que es la palabra de una contra otra
1
K
27
#16
Guanarteme
*
#9
Vale... Lo que no entiendo cómo la gente llega a estos extremos:
- Paca, la fianza, ¿Cuándo nos vemos? Te tengo que devolver la llave....
Lo que no voy a hacer (como inquilino) es pirarme sin haber recibido la fianza ni tras llegar a una finalización amistosa.
Tampoco puedo decir "enga ya está, la llave está ahí, devuélveme la fianza".... Oye, vamos a hablar ¿No?
0
K
15
#1
oscarcr80
Y yo creyendo que con dejar las llaves encima de la mesa de la habitacion ya era suficiente...
0
K
8
#4
Andreham
Yo le dejo la llave pero el problema es que va a estar toda derretida porque le voy a prender fuego a la puta casa también.
0
K
8
#8
Guanarteme
#4
A ver.... Que se pira y no dice nada ¿Tiene que tener la dueña telepatía o qué?
Es como si contrato internet en mi casa y luego pretendo que no me cobren porque desenchufé el router.
1
K
24
#7
txutxo
Y luego a los ocupas que destrozan la vivienda después de haber estado dos años sin pagar un euro, habiéndose tenido que mantener los contratos de luz, agua, gas, etc... por parte del propietario, se les procura una de alquiler social y pelillos a la mar. La Justicia en España no es de risa, no. Es de descojono padre.
0
K
7
#13
HeilHynkel
#7
Hombre, el comercial de Securitas Direct .... ¿O eres Ana Rosa porque esa trola suena a plagio?
0
K
20
