Objetivo 2030-2035. Simbiosis entre la economía de guerra y la digitalización de la economía

Tras la "imposición" del objetivo de alcanzar una inversión en defensa que llegue al 5% del PIB para todos los miembros de la OTAN , el rearme ha entrado en la economía como modelo de futuro crecimiento. Rusia y Europa se encuentran inmersas en un guerra híbrida (en palabras de Von der Leyen). En previsión de un posible conflicto de ambas potencias, Europa se ha propuesto alcanzar una inversión con carácter estructural que permita mantener una guerra a largo plazo, con garantías de éxito.