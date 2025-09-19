edición general
Obispo de EE.UU. publica carta contra la ideología de género: “El cuerpo revela a la persona”

El obispo de Toledo, en Ohio (EE.UU.), Mons. Daniel Thomas, ha publicado en agosto la carta pastoral The Body Reveals the Person: A Catholic Response to the Challenges of Gender Ideology (“El cuerpo revela a la persona: una respuesta católica a los desafíos de la ideología de género”), un texto de 7.700 palabras

#2 unocualquierax
No esperaba otra cosa.
Sorpresas positivas de esta gente, las mínimas. Esto es más de lo mismo de siempre.
#1 laruladelnorte *
En el documento, difundido oficialmente por la diócesis de Toledo, Mons. Thomas advierte que intentar cambiar de género equivale a una forma de “automutilación médicamente asistida”. Sin embargo, subraya que quienes sufren por su identidad sexual no deben sentirse rechazados, sino acogidos en la verdad: “Cristo los ama, la Iglesia los ama y yo los amo”, escribe el obispo.

Hay amores que matan y el que predica el señor Obispo entraña mucho sufrimiento,si quieres ganar el cielo tienes que sufrir aqui en la tierra,los caminos del señor son inecrutables y toda esa tontería.
Olepoint #3 Olepoint
¿ El cuerpo revela a la persona ?

¡¡¡ Vete a tomar por culo, puto fascista disfrazado de religioso !!!  media
