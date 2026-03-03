Obesidad y la escasa conciencia de que es una enfermedad

Hasta un 23,8% de la población mayor de 18 años se ve afectada por la obesidad, lo que equivale a 1 de cada 4 personas. Actúa como factor de riesgo para el desarrollo de más de 200 comorbilidades: hipertensión, dislipemia, diabetes, insuficiencia renal, colelitiasis (cólicos biliares), problemas osteoarticulares, cáncer, patología pulmonar restrictiva, síndrome de la apnea del sueño... Pese a ello, el estigma sobre la patología y la simplificación de sus causas a menudo dificultan el reconocimiento de su dimensión estructural e incluso social.