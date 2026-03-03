Obesidad y la escasa conciencia de que es una enfermedad

Hasta un 23,8% de la población mayor de 18 años se ve afectada por la obesidad, lo que equivale a 1 de cada 4 personas. Actúa como factor de riesgo para el desarrollo de más de 200 comorbilidades: hipertensión, dislipemia, diabetes, insuficiencia renal, colelitiasis (cólicos biliares), problemas osteoarticulares, cáncer, patología pulmonar restrictiva, síndrome de la apnea del sueño... Pese a ello, el estigma sobre la patología y la simplificación de sus causas a menudo dificultan el reconocimiento de su dimensión estructural e incluso social.
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Que una cosa es estar en contra de que se haga bullying a una persona por tener sobrepeso, y otra cosa vender la obesidad como un problema meramente estético
Una vez asistí a una charla sobre gordofobia, la señorita en cuestión soltaba perlas como que el índice de masa corporal era una estupidez, porque lo creó un hombre heterosexual blanco con sus canones de belleza heteronormativos
Lo más curioso es que la charla estaba auspiciada por un ayuntamiento del PP
Al margen de los disparates que pudo decir esa señora, el IMC es verdad que es bastante poco útil porque no tiene en cuenta la composición corporal como cuánto es músculo y cuánto grasa.