La obesidad como una puerta de entrada a las enfermedades hepáticas

En España, 1 de cada 4 adultos convive con obesidad y el 75% de las personas con obesidad padece enfermedad por hígado graso. Esta condición no solo depende de hábitos de vida, también factores genéticos, biológicos, socioculturales y ambientales influyen en su desarrollo. Es por ello por lo que la obesidad se considera, en términos generales, como una enfermedad crónica, multifactorial, progresiva y recidivante que deteriora el estado de salud...