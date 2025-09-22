edición general
Nvidia invierte 85.000 millones en OpenAI

Un gigante que invierte en otro gigante. Una operación que puede suponer un punto de inflexión para el sector. Las tecnológicas están en plena ebullición. La empresa de microchips Nvidia invertirá “progresivamente” hasta 100.000 millones de dólares (84.834 millones de euros) en la 'startup' de inteligencia artificial OpenAI. Esta última se compromete a levantar centros de datos con una potencia de al menos 10 GW que se surtirá de componentes fabricados por la primera. La infraestructura empezará a estar lista en la primera mitad del año

#1 rafeame
Ahora es cuando los chinos sacan una IA que funciona con la décima parte de recursos.
Tito_Keith #2 Tito_Keith
#1 Pero aunque en USA tengan esa tecnología que comentas les sale mucho más cara porque los beneficios de empresa y el capitalismo y si no es comunismo y los inversores qué, eh?
WcPC #3 WcPC
#1 Ellos son los que crean los "recursos", esos 85.000 millones es en cacharros que a ellos no les cuestan ni una décima parte.
