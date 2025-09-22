Nvidia invierte 85.000 millones en OpenAI

Un gigante que invierte en otro gigante. Una operación que puede suponer un punto de inflexión para el sector. Las tecnológicas están en plena ebullición. La empresa de microchips Nvidia invertirá “progresivamente” hasta 100.000 millones de dólares (84.834 millones de euros) en la 'startup' de inteligencia artificial OpenAI. Esta última se compromete a levantar centros de datos con una potencia de al menos 10 GW que se surtirá de componentes fabricados por la primera. La infraestructura empezará a estar lista en la primera mitad del año
