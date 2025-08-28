edición general
NVIDIA se ha convertido en la empresa más importante del mundo. Su problema es que tiene todos los huevos en la misma cesta

Seis clientes representan el 85% de todos los ingresos de NVIDIA en el último trimestre Y los dos mayores son responsables del 39%, cuando hace un año eran de tan solo el 25% La concentración puede acabar siendo un gran talón de Aquiles para la empresa de Jensen Huang

| etiquetas: nvidia , ia
actualidad
6 comentarios
actualidad
capitan__nemo #1 capitan__nemo
¿Cuantos jugadores quedan al final del monopoly?

capitan__nemo #2 capitan__nemo
¿Cuantos años se va a tardar segun la ley de moore o equivalente en meter la potencia de todo un datacenter IA en el tamaño de un ordenador o movil?
0 K 18
DarthAcan #6 DarthAcan
Los 6 huevos aunque desconozco el orden son Microsoft, Meta (Facebook), Alphabet(Google), AWS(Amazon), Oracle y Tesla.

quitamelpiedencima #3 quitamelpiedencima
¿Os acordáis del too big to fail de la crisis inmobiliaria?

En aquel caso la explicación fue que se trataba de instituciones tan arraigadas en la sociedad, que su fallo era sistémico.

A ver qué pasa cuando el globo de la IA haga pum…

#4 Radix2
No, es la que mas capitaliza, pero no es la más importante.

No tiene una barbaridad de empleados y tampoco tiene miles de empresas que dependan de ella como es el caso de Microsoft o Google

platypu #5 platypu
Vaya, ya tardaba la burbuja de la semana para que los cuñados pudieran comentar sin tener ni idea, me estaba poniendo nervioso


