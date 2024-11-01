edición general
NVIDIA crea la verificación criptográfica de ubicación en GPU de IA

NVIDIA crea lo que China temía: un sistema de verificación criptográfica de ubicación para sus GPU y sistemas de IA, ¿cómo funciona?

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¡Comprame! ¡Comprame! Que te prometo que no te las bloqueo...
skaworld #4 skaworld
#1 me juego un testiculo a que hardcodeadas las listas de paises bloqueados no estan (porque seria bastante locura) ergo esa gpu se conecta a algun lado pa sacar la lista de paises donde puede o no puede operar... ergo rastreo de toda comunicacion saliente del cacharro que sipi, estara encriptada pero sabiendo la pregunta (mi pais es este puedo pasar? y sabiendo la respuesta (sip, nop) digo yop... q no deberia ser tan dificil identificar como engañar al bicho

Porque el articulo mas alla de…   » ver todo el comentario
#8 tpm1
#5 #4 Si uno se lee la noticia original de Reuters sin el toque sensacionalista del chapuzas, habla de un software de instalación opcional y pensado para la gestión y control de centros con montones de GPUS:

"We're in the process of implementing a new software service that empowers data center operators to monitor the health and inventory of their entire AI GPU fleet," Nvidia said in a statement. "This customer-installed software agent leverages GPU telemetry to monitor fleet…   » ver todo el comentario
#2 DatosOMientes
Bloquear tecnología estratégica ha funcionado muy bien siempre. Por eso sólo Estados Unidos tiene bombas nucleares, y mantener su diseño secreto no aceleró para nada el desarrollo propio en otros lugares.
#7 hokkien
#6 a mí me hace ese juego de titulares y entradillas de "el mayor miedo de", "lo que temía".
Visiones empresariales desde el punto de vista emocional que enfoca el juntaletras o juntafonemas.
#3 hokkien
China le cerró la puerta a los chips de Nvidia en nuevos data centers
meneame.net/story/mayor-miedo-nvidia-ya-esta-aqui
#6 fzman
#3 Cierto, pero es condicional. Si puedes demostrar que ningún chip chino te vale, puedes obtener permiso de importación.
#5 fzman
El artículo no da ni un solo dato sobre como se lo monta un chip para conocer su ubicación. A mi no se me ocurre cómo.

Ahora bien, de ser posible el invento, la aplicacion a la IA es una chorrada. Lo interesante sería bloquear los chips que usa Rusia para construir sus armas.
