·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5077
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
3239
clics
Monólogo de Marc Giró sobre la ultraderecha española y la ultraderecha catalana
2480
clics
Doce canciones con las que Robe Iniesta elevó a la música española
2679
clics
Un 'gamer' envió una GPU RTX 5090 dañada para que se la reparasen. No esperaba que el fabricante le enviase una factura por 2.900 euros
3008
clics
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
más votadas
980
Islandia, quinto país en anunciar su retirada de Eurovisión por permitir participar a Israel
1329
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
478
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa: Alberto Burnet González
782
El PP intenta un pucherazo en el Congreso y suma un voto ilegal hasta 12 veces para torpedear una ley
537
La participación de Portugal pende de un hilo: 12 de los 16 artistas del Festival da Canção renuncian a Eurovisión
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
73
clics
NVIDIA crea la verificación criptográfica de ubicación en GPU de IA
NVIDIA crea lo que China temía: un sistema de verificación criptográfica de ubicación para sus GPU y sistemas de IA, ¿cómo funciona?
|
etiquetas
:
nvidia
,
verificación
,
criptográfica
,
ubicación
,
gpu
,
ia
4
0
0
K
43
tecnología
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
43
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cenutrios_unidos
¡Comprame! ¡Comprame! Que te prometo que no te las bloqueo...
3
K
45
#4
skaworld
#1
me juego un testiculo a que hardcodeadas las listas de paises bloqueados no estan (porque seria bastante locura) ergo esa gpu se conecta a algun lado pa sacar la lista de paises donde puede o no puede operar... ergo rastreo de toda comunicacion saliente del cacharro que sipi, estara encriptada pero sabiendo la pregunta (mi pais es este puedo pasar? y sabiendo la respuesta (sip, nop) digo yop... q no deberia ser tan dificil identificar como engañar al bicho
Porque el articulo mas alla de…
» ver todo el comentario
1
K
21
#8
tpm1
#5
#4
Si uno se lee la noticia original de Reuters sin el toque sensacionalista del chapuzas, habla de un software de instalación opcional y pensado para la gestión y control de centros con montones de GPUS:
"We're in the process of implementing a new software service that empowers data center operators to monitor the health and inventory of their entire AI GPU fleet," Nvidia said in a statement. "This customer-installed software agent leverages GPU telemetry to monitor fleet…
» ver todo el comentario
0
K
10
#2
DatosOMientes
Bloquear tecnología estratégica ha funcionado muy bien siempre. Por eso sólo Estados Unidos tiene bombas nucleares, y mantener su diseño secreto no aceleró para nada el desarrollo propio en otros lugares.
1
K
21
#7
hokkien
#6
a mí me hace ese juego de titulares y entradillas de "el mayor miedo de", "lo que temía".
Visiones empresariales desde el punto de vista emocional que enfoca el juntaletras o juntafonemas.
0
K
10
#3
hokkien
China le cerró la puerta a los chips de Nvidia en nuevos data centers
meneame.net/story/mayor-miedo-nvidia-ya-esta-aqui
0
K
10
#6
fzman
#3
Cierto, pero es condicional. Si puedes demostrar que ningún chip chino te vale, puedes obtener permiso de importación.
0
K
6
#5
fzman
El artículo no da ni un solo dato sobre como se lo monta un chip para conocer su ubicación. A mi no se me ocurre cómo.
Ahora bien, de ser posible el invento, la aplicacion a la IA es una chorrada. Lo interesante sería bloquear los chips que usa Rusia para construir sus armas.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Porque el articulo mas alla de… » ver todo el comentario
"We're in the process of implementing a new software service that empowers data center operators to monitor the health and inventory of their entire AI GPU fleet," Nvidia said in a statement. "This customer-installed software agent leverages GPU telemetry to monitor fleet… » ver todo el comentario
Visiones empresariales desde el punto de vista emocional que enfoca el juntaletras o juntafonemas.
meneame.net/story/mayor-miedo-nvidia-ya-esta-aqui
Ahora bien, de ser posible el invento, la aplicacion a la IA es una chorrada. Lo interesante sería bloquear los chips que usa Rusia para construir sus armas.