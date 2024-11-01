Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora

Javier Ruiz pone el grito en el cielo en 'Mañaneros 360' de TVE tras decir Isabel Díaz Ayuso que estamos en un ambiente de preguerra civil. "Es tremendo lo que está diciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid que acaba de acusar al Gobierno de terrorismo, de kale borroka, de revolución contra la policía y de boicot revolucionario. Es durísimo, es tremendo. Insisto: estamos cruzando muchas líneas rojas en la política".
Viendo como suele ir el principal asesor .. tampoco es tan raro.
Depende del tipo de pinganillo.
Todo el mundo lo sabe. Ese tipejo es un ideseable y esta señora lee todo lo que le dicen como una marioneta.
Una nueva cortina de humo para ganar protagonismo y llenar horas de programas y periódicos.
Nunca aporta nada positivo para la sociedad.
Ni fruta ni ostias.
La definición de hijo de puta viene en la RAE.
dle.rae.es/hijo#L9A3iio
Yo pondría a trabajar a los de la RAE para que inventaran nuevas palabras, porque lo que estamos viendo últimamente no tiene nombre.
No lo haré, porque fijo que si cojo una papeleta del PSOE me produce el mismo efecto que el agua bendita en los vampiros, pero... joder, es que ya vale, están zumbaos de la cabeza.
Sembrar odio. Cuando lo hicieron hace 100 años acabo en una guerra civil y como no podían ganar por vía democrática,
pues se echaron al monte y cogieron las armas.
Se estan repitiendo algunos comportamientos de manera alarmante.