Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora

Javier Ruiz pone el grito en el cielo en 'Mañaneros 360' de TVE tras decir Isabel Díaz Ayuso que estamos en un ambiente de preguerra civil. "Es tremendo lo que está diciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid que acaba de acusar al Gobierno de terrorismo, de kale borroka, de revolución contra la policía y de boicot revolucionario. Es durísimo, es tremendo. Insisto: estamos cruzando muchas líneas rojas en la política".