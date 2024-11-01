edición general
Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora

Javier Ruiz pone el grito en el cielo en 'Mañaneros 360' de TVE tras decir Isabel Díaz Ayuso que estamos en un ambiente de preguerra civil. "Es tremendo lo que está diciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid que acaba de acusar al Gobierno de terrorismo, de kale borroka, de revolución contra la policía y de boicot revolucionario. Es durísimo, es tremendo. Insisto: estamos cruzando muchas líneas rojas en la política".

ipanies #1 ipanies
Y ojo, que la señora presidenta ha soltado todo esto con una apariencia de ir hasta las cejas de alguna sustancia que asusta. o_o Si se encuentra mal o necesita un descanso, debería comunicarlo, pero algo no está bien con esta zagala.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Viendo como suele ir el principal asesor .. tampoco es tan raro.
reivaj01 #7 reivaj01 *
#3 Ese tipo de sustancias no se transmiten vía pinganillo.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

Depende del tipo de pinganillo.  media
Skiner #11 Skiner
#1 No hace falta que vaya de ninguna sustancia. Estas mierdas se las escribe MAR.
Todo el mundo lo sabe. Ese tipejo es un ideseable y esta señora lee todo lo que le dicen como una marioneta.
Una nueva cortina de humo para ganar protagonismo y llenar horas de programas y periódicos.
Nunca aporta nada positivo para la sociedad.
perrico #4 perrico
No le deis más vueltas. Es una hija de puta.
Ni fruta ni ostias.
La definición de hijo de puta viene en la RAE.
dle.rae.es/hijo#L9A3iio
reivaj01 #8 reivaj01
#4 Esa definición se queda muy corta.
Yo pondría a trabajar a los de la RAE para que inventaran nuevas palabras, porque lo que estamos viendo últimamente no tiene nombre.
#5 decker
Están provocando que mucha gente que como yo, pensábamos en no ir a votar, acabemos votando al inútil de Pedro Sánchez sólo por darle bien en los morros a gente como esta tipeja.
No lo haré, porque fijo que si cojo una papeleta del PSOE me produce el mismo efecto que el agua bendita en los vampiros, pero... joder, es que ya vale, están zumbaos de la cabeza.
reivaj01 #10 reivaj01
#5 Puedes ir a votar y no hacerlo por el PSOE, hay otros partidos.
Skiner #12 Skiner *
#5 Sabes lo que quieren: no es que votes sino polarizar a la gente y enfrentarla que es mucho peor.
Sembrar odio. Cuando lo hicieron hace 100 años acabo en una guerra civil y como no podían ganar por vía democrática,
pues se echaron al monte y cogieron las armas.
Se estan repitiendo algunos comportamientos de manera alarmante.
fareway #2 fareway
El PP no va a gobernar y cuando vengan las preguntas, que vean estos vídeos.
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Claro que estamos en un ambiente y estado de preguerra con rusia, incluso teniendo en cuenta todos los ataques hibridos con los que nos han atacado, en un ambiente de guerra.
