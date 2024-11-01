Las numerosas etnias de Irán [Eng]  

Con todo lo que está sucediendo en Irán, puede resultar útil, o al menos interesante, ver un mapa de la diversidad étnica del país. Como en muchos otros países, es fácil pensar que las fronteras actuales reflejan regiones homogéneas. Este mapa muestra una realidad mucho más compleja. Mapa de la CIA a través de la Biblioteca Cartográfica de la Universidad de Texas.