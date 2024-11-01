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Las numerosas etnias de Irán [Eng]

Las numerosas etnias de Irán [Eng]  

Con todo lo que está sucediendo en Irán, puede resultar útil, o al menos interesante, ver un mapa de la diversidad étnica del país. Como en muchos otros países, es fácil pensar que las fronteras actuales reflejan regiones homogéneas. Este mapa muestra una realidad mucho más compleja. Mapa de la CIA a través de la Biblioteca Cartográfica de la Universidad de Texas.

| etiquetas: irán , etnias , mapa
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1 comentarios
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YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Ojo, que tengo visto muchos artículos que asocian etnia a independentismo y es un error, hay etnias como los kurdos o lo baluches que si hay un movimiento independentista importante, pero otra parte de ellos quieren seguir siendo iranís y se sienten orgullosos de serlo. Por ejemplo, Jamenei padre, si no me falla la memoria era de etnia azerí

Por hacer el símil, que haya vascos y catalanes que quieran la independencia, no pasan a contabilizarse a todos los vascos y catalanes como independentistas, lo mismo con estas etnias en las que se muchos se autoconsideran iraní-baluches, iraní-azeríes, iraní-árabe, etc. y no quieren la independencia
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