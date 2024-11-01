edición general
El número de radiólogos en Andalucía es el más bajo de España

El sistema público andaluz de salud dispone de la tasa más baja de radiólogos de España. Con un valor de 7,2 por cien mil habitantes, la proporción de especialistas en radiodiagnóstico es inferior a la media nacional (9,15) y la más escuálida de las comunidades autónomas. La Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) cree que el déficit de los sanitarios es una evidencia, un problema que “está en la calle”. El dato no es nuevo, tampoco lo son las críticas de los afectados. Andalucía cuenta con pocos médicos en comparación al resto de Españ

ur_quan_master #1 ur_quan_master
Las desgracias no pasan porque sí. Siempre hay responsables.
Uda #3 Uda
#1 esto no es una desgracia es la consecuencia de una mala praxis.
Una desgracia es caerte por la lluvia y partirte la crisma. Culpamos a la lluvia?
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Yo aún estoy esperando a que este escándalo se acabe mezclando con el escándalo de los contratos médicos a dedo que se mantuvieron tras la finalización del estado de alarma.
#4 mcfgdbbn3
Y muchas veces no basta con decir "pay them more", el dinero por si solo no arregla todos los problemas. Se necesita más formación pública, más transporte público por si te toca en un pueblo, jornadas de trabajo un poco más estables...
#5 Toponotomalasuerte
Veis el vaso medio vacío. Cuantos contratos nuevos ha aumentado la sanidad privada ehh???
