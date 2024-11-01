El número de radiólogos en Andalucía es el más bajo de España

El sistema público andaluz de salud dispone de la tasa más baja de radiólogos de España. Con un valor de 7,2 por cien mil habitantes, la proporción de especialistas en radiodiagnóstico es inferior a la media nacional (9,15) y la más escuálida de las comunidades autónomas. La Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) cree que el déficit de los sanitarios es una evidencia, un problema que “está en la calle”. El dato no es nuevo, tampoco lo son las críticas de los afectados. Andalucía cuenta con pocos médicos en comparación al resto de Españ