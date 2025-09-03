El número de prisioneros palestinos en cautiverio en Israel supera ya los 11.000, incluidas mujeres y niños

El número total de prisioneros y detenidos palestinos en cautiverio israelí ha llegado a más de 11.100 a principios de septiembre de 2025. Esta cifra no incluye a los detenidos por el ejército de ocupación israelí, informaron la Comisión de Asuntos de Detenidos y Ex Detenidos y la Asociación de Apoyo a Prisioneros y Derechos Humanos de Addameer en una declaración conjunta el miércoles.
| etiquetas: israel , genocidio , palestina
La unica democracia en la region...