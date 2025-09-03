edición general
El número de prisioneros palestinos en cautiverio en Israel supera ya los 11.000, incluidas mujeres y niños

El número total de prisioneros y detenidos palestinos en cautiverio israelí ha llegado a más de 11.100 a principios de septiembre de 2025. Esta cifra no incluye a los detenidos por el ejército de ocupación israelí, informaron la Comisión de Asuntos de Detenidos y Ex Detenidos y la Asociación de Apoyo a Prisioneros y Derechos Humanos de Addameer en una declaración conjunta el miércoles.

Ze7eN #1 Ze7eN
Este número incluye mujeres y niños, así como detenidos bajo categorías como “detenidos administrativos” (sin cargos ni juicio) y “combatientes ilegales”. No todos los detenidos de Gaza están incluidos en esta cifra, ya que muchos están retenidos en campamentos militares bajo condiciones de desaparición forzada. Muchos de estos rehenes están retenidos sin cargos ni juicio.

cda.gov.ps/index.php/en/51-slider-en/21103-update-on-the-number-of-pal
english.wafa.ps/Pages/Details/159105
www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-holds-over-10-000-palestinians-inc
Ze7eN #3 Ze7eN
#1 Lo pongo en mayúsculas y negritas, SECUESTRADOS y RETENIDOS EN CAMPAMENTOS MILITARES.
YoSoyTuPadre #8 YoSoyTuPadre *
#3 Secuestros buenos y malos, estos son de los buenos :palm:
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
#8 11.000 secuestrados, muchos de ellos, niños
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Secuestrados.
Veelicus #6 Veelicus
Secuestrados y torturados, dia tras dia, y la inmensa mayoria sin motivo alguno.
La unica democracia en la region...
Skiner #5 Skiner
Ya sabes cualquier día se les "caen" unas bombitas y listo solucionado el tema. :troll:
#7 jacinto9999
Para qué los detienen en Israel? No hay mayor castigo que enviarlos a Gaza y soltarlos allí.
