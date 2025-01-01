edición general
El número de personas muertas en Gaza mientras buscaban comida supera los 2.000

En la jornada del martes, 22 personas murieron mientras intentaban de recibir comida en los puntos de reparto de la Fundación Humanitaria para Gaza

