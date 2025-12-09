edición general
El número de hospitales privados crece un 36,8 % en diez años y roza ya un tercio del total

El número de hospitales privados crece un 36,8 % en diez años y roza ya un tercio del total

Los hospitales de gestión privada integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) han crecido un 36,8 % en los últimos diez años y representan ya el 30,7 % de toda la red. En este periodo, el gasto público destinado a estos centros se ha incrementado más de un 84 %, hasta los 4.800 millones de euros, según el 'Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el SNS', presentado este martes al Consejo de Ministros por la ministra de Sanidad, Mónica García.

Blackat #2 Blackat
Nos robaron Telefónica , las eléctricas , todo aquello que producía beneficio con la excusa de hacer mercado mientras en Alemania o Francia los estados se quedaron la mayoría de acciones e inyectan los beneficios por ara pensiones o educación aquí se va a los colega de González Cia y Charlotin Aznar . Ahora lo mismo con la sanidad ..moero que hijos de la gran puta que han votado los borregos Españoles .
#1 mariopg
nos la están colando lentamente. lo más monstruoso que es que muchos se están dando cuenta… puta plebe, pete
bigmat #3 bigmat
#1 correcto, llevan 7 años gobernando y no mejora sino empeora. Con records de recaudación, así que por dinero no sera.
