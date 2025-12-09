El número de hospitales privados crece un 36,8 % en diez años y roza ya un tercio del total

Los hospitales de gestión privada integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) han crecido un 36,8 % en los últimos diez años y representan ya el 30,7 % de toda la red. En este periodo, el gasto público destinado a estos centros se ha incrementado más de un 84 %, hasta los 4.800 millones de euros, según el 'Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el SNS', presentado este martes al Consejo de Ministros por la ministra de Sanidad, Mónica García.