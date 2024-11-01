La número 3 de Ayuso ataca los informes de la UCO y pide que se archive ya la causa de corrupción contra ella

La vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, ha solicitado a la jueza que la investiga por cuatro delitos de corrupción que archive la causa antes de realizar las diligencias pendientes, entre ellas la declaración como testigo de su marido. En un extenso escrito, la defensa de Millán impugna los cinco años de instrucción y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por estar, dice, repletos de “suposiciones”.