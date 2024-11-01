edición general
La número 3 de Ayuso ataca los informes de la UCO y pide que se archive ya la causa de corrupción contra ella

La vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, ha solicitado a la jueza que la investiga por cuatro delitos de corrupción que archive la causa antes de realizar las diligencias pendientes, entre ellas la declaración como testigo de su marido. En un extenso escrito, la defensa de Millán impugna los cinco años de instrucción y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por estar, dice, repletos de “suposiciones”.

comentarios
#2 Suleiman
La UCO es ETA.
#3 fareway
#2 Los neumáticos de lluvia de la UCO...
#4 Lamantua
#2 No es ETA, sin embargo se la envainan con esta gentuza. Dilo tú o yo y verás que pronto nos llaman los jetas de la justicia.
#6 Antipalancas21
#2 Solo cuando van a por ellos, cuando no, son los mejores garantes de la ley. :troll:
#1 fareway
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
#7 pitercio
Es corrupta.
#5 The_Ignorator
Recordad cuando desde el PP digan aquello (o similar) de "máximo respeto y nuestro apoyo a las FCSE"
