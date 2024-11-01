Los nuevos permisos mineros amenazan zonas protegidas y el suministro de agua potable en el Condado

La resolución aprobada el 5 agosto de 2025 por la Junta de Andalucía y publicada en BOJA de 9 y 22 de septiembre, concede permisos de investigación minera en la provincia de Huelva en 30.308 hectáreas, es decir, el 3% del territorio provincial, incluyendo áreas de la Red Natura 2000 y espacios protegidos por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva. De forma especialmente preocupante, la cuenca del río Corumbel —uno de los pocos afluentes limpios del río Tinto— podría quedar gravemente afectada. Esto comprometer
A disfrutar lo votado.
Un amigo me dijo que la gente no tiene memoria y que, al final, terminarán cayendo en los mismos errores de hace cien años.
No quería creerlo pero los hechos le van dando la razón.