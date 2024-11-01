Nuevos límites de velocidad más altos para mejorar el tráfico: dónde se van a aplicar y qué dice la DGT al respecto

Recientemente, República Checa ha impuesto un nuevo límite de 150 km/h en carreteras con buena visibilidad y en buen estado. Por otro lado, Alemania está a punto de bajar el límite a 100 km/h en buena parte de sus autopistas, con el objetivo de paliar la cantidad de CO2 que el país está emitiendo. ¿Y España? Bueno, en nuestro país la DGT tampoco tiene muy en cuenta el CO2 o la fluidez del tráfico: las medidas se están tomando más bien teniendo en cuenta la siniestralidad en carretera.
150 km es una barbaridad
A mi ir a más de 130km/h me pone en tensión y acabo con las cervicales hechas mierda.
En según qué coches ir a 150 es de lo más tranquilo en sutovía. Y no lo digo por experiencia propia sino por pura lógica. En mi coche, que ni es nuevo ni es un Mercedes/Audi/BMW o similar, recorrer autovía a 115-120 me resulta perfectamente normal y tranquilo, subir 20-30 Kms. no veo por qué complicaría nada.
Y hablo de autovías en Galicia, que no son una maravilla para darle al gas.
Sinceramente. El que quiera correr que corra. A mí no me importa tardar 1:50h en lugar de 1:40h y llegar más relajado y tranquilo. Así de sencillo.
Y hablo por experiencia propia por autovías y autopistas gallegas, a 120 km/h la conducción es muy aburrida, sobre todo en trayectos largos, te puede dar somnolencia, a 150 km/h ya te obliga a estar atento, se nota que vas a velocidad, pero en mi caso, no porque el coche te la transmita, sino porque ves el entorno exterior pasar rápido, a 200 km/h ya… » ver todo el comentario