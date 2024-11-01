Nuevos límites de velocidad más altos para mejorar el tráfico: dónde se van a aplicar y qué dice la DGT al respecto

Recientemente, República Checa ha impuesto un nuevo límite de 150 km/h en carreteras con buena visibilidad y en buen estado. Por otro lado, Alemania está a punto de bajar el límite a 100 km/h en buena parte de sus autopistas, con el objetivo de paliar la cantidad de CO2 que el país está emitiendo. ¿Y España? Bueno, en nuestro país la DGT tampoco tiene muy en cuenta el CO2 o la fluidez del tráfico: las medidas se están tomando más bien teniendo en cuenta la siniestralidad en carretera.