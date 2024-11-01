edición general
Nuevos límites de velocidad más altos para mejorar el tráfico: dónde se van a aplicar y qué dice la DGT al respecto

Recientemente, República Checa ha impuesto un nuevo límite de 150 km/h en carreteras con buena visibilidad y en buen estado. Por otro lado, Alemania está a punto de bajar el límite a 100 km/h en buena parte de sus autopistas, con el objetivo de paliar la cantidad de CO2 que el país está emitiendo. ¿Y España? Bueno, en nuestro país la DGT tampoco tiene muy en cuenta el CO2 o la fluidez del tráfico: las medidas se están tomando más bien teniendo en cuenta la siniestralidad en carretera.

| etiquetas: límites , velocidad , tráfico , dgt , república checa , alemania
9 comentarios
#1 muerola
Un error, los coches serán más seguros pero la velocidad de reacción es la misma que hace 10.000 años .
150 km es una barbaridad
Huaso #2 Huaso
#1 con la de kms que se hacen tan ricamente a 100km/h…
A mi ir a más de 130km/h me pone en tensión y acabo con las cervicales hechas mierda.
#4 Tensk
#2 Te pone en tensión por la multa.

En según qué coches ir a 150 es de lo más tranquilo en sutovía. Y no lo digo por experiencia propia sino por pura lógica. En mi coche, que ni es nuevo ni es un Mercedes/Audi/BMW o similar, recorrer autovía a 115-120 me resulta perfectamente normal y tranquilo, subir 20-30 Kms. no veo por qué complicaría nada.

Y hablo de autovías en Galicia, que no son una maravilla para darle al gas.
Huaso #8 Huaso
#4 no es cierto. Me pone en tensión porque es un puto peligro. El 80% de mis desplazamientos son de Barcelona a Terres de l’Ebre y viceversa. Por la AP7. Es obvio que desconoces el movidón que es.

Sinceramente. El que quiera correr que corra. A mí no me importa tardar 1:50h en lugar de 1:40h y llegar más relajado y tranquilo. Así de sencillo.
#3 Tensk
#1 ¿Estás seguro de eso?
vicvic #6 vicvic
#1 muchos países de nuestro entorno tienen 130 /140 e incluso velocidad ilimitada, y no pasa nada. No es ninguna barbaridad con los coches de hace unos años ya.
Caresth #9 Caresth *
#1 Lo que es una barbaridad es que mi abuelo con su 600 del año 70 tuviese el mismo límite que tenemos ahora. Ya fue todo el país a 150 y no pasaba nada. Lo gracioso es que en los primeros 2000 íbamos todos a 150 y era más seguro que ahora, porque el estado de las autovías ha empeorado en lugar de mejorar. A todo esto, estoy hablando de autovías y autopistas.
#7 fremen11
Nadie se acuerda que las limitaciones de velocidad en carretera no son por su seguirad, si no por el consumo de combustible........
alfema #5 alfema
Hace años que no conduzco coche, el último que tuve fue un Golf III GT TDi de 110 cv Special, creo que fue el último de la gama fabricado por VW.

Y hablo por experiencia propia por autovías y autopistas gallegas, a 120 km/h la conducción es muy aburrida, sobre todo en trayectos largos, te puede dar somnolencia, a 150 km/h ya te obliga a estar atento, se nota que vas a velocidad, pero en mi caso, no porque el coche te la transmita, sino porque ves el entorno exterior pasar rápido, a 200 km/h ya…   » ver todo el comentario
