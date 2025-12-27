Los nuevos cohetes chinos CZ-10B y CZ-10C: China compite contra China en la reutilización

El pasado 22 de diciembre de 2025 se cumplieron diez años del primer aterrizaje exitoso de una primera etapa de un Falcon 9. Desde entonces, la empresa de Elon Musk ha recuperado una primera etapa en 552 ocasiones de un total de 566 intentos. En esta década SpaceX ha reinado en solitario como la única organización del planeta capaz de recuperar etapas de lanzadores orbitales. El monopolio se ha roto este año, cuando Blue Origin consiguió aterrizar la primera etapa del New Glenn en su segunda misión.