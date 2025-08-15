Nuevos archivos muestran que el hombre israelí dentro de la CIA traicionó a Estados Unidos [ENG]

El jefe de espionaje de la CIA, James Angleton, moldeó la relación entre Estados Unidos e Israel en secreto. Archivos recientes, sin editar, arrojan luz sobre su traición descarada a su país para ayudar a Israel a robar material nuclear estadounidense y a realizar operaciones de espionaje global. Los archivos ofrecen una mirada nueva y a menudo inquietante a un espía descrito por el historiador Jefferson Morley como " un arquitecto líder de la relación estratégica de Estados Unidos con Israel ", detallando el papel de Angleton en...