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Un nuevo tipo de misil de EE. UU. impactó otra escuela y un deportivo en Irán, según un análisis

El Pentágono utilizó misiles no probados en combate en un ataque mortal que alcanzó sitios civiles, según pruebas visuales examinadas por el Times y expertos en armamento.

| etiquetas: misil de ee.uu , escuela , irán
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