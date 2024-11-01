edición general
5 meneos
11 clics
Nuevo terreno del activismo digital: colectivos transforman Fortnite y GTA V en espacios para aprender derechos

Nuevo terreno del activismo digital: colectivos transforman Fortnite y GTA V en espacios para aprender derechos

New Save Collective y otros grupos convierten dos de los videojuegos más populares del mundo en entornos de entrenamiento ciudadano, una estrategia que abre un capítulo para el marketing social dentro del gaming.

| etiquetas: fortnite , gta v , derechos , activismo digital
4 1 0 K 56 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
#3 DatosOMientes
Lo siguiente es hacer de satisfactory un adalid de la sostenibilidad.

:palm:
0 K 11
TipejoGuti #4 TipejoGuti
Pero hombre, un entorno donde puedes hacer y que te hagan todo (vale mucho) lo que en el mundo real se puede hacer, sí que me parece un contexto adecuado de aprendizaje. Otra cosa es para lo que lo uses.
En clases con pupitres y sillas también se enseñaba a torturar..
0 K 10
Skiner #1 Skiner *
Juegos donde apalizas y asesinas a prostitutas, policias, a cualquiera que circula por la calle, robas coches, traficas con drogas, haces terrorismo a gran escala.
El otro un mundo donde caes en una isla donde el único objetivo es asesinar a todo el que hay hasta que no queda nadie, sólo gana el único superviviente.
unos espacios para aprender derechos :troll:
2 K 7
kipper #2 kipper
#1 Es la confirmación de que incluso los entornos más violentos se pueden transformar en algo positivo.
1 K 30

menéame