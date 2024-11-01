Nuevo terreno del activismo digital: colectivos transforman Fortnite y GTA V en espacios para aprender derechos

New Save Collective y otros grupos convierten dos de los videojuegos más populares del mundo en entornos de entrenamiento ciudadano, una estrategia que abre un capítulo para el marketing social dentro del gaming.
| etiquetas: fortnite , gta v , derechos , activismo digital
En clases con pupitres y sillas también se enseñaba a torturar..
El otro un mundo donde caes en una isla donde el único objetivo es asesinar a todo el que hay hasta que no queda nadie, sólo gana el único superviviente.
unos espacios para aprender derechos