Nuevo revés judicial para Santa Bárbara en su pugna por los préstamos y contratos de artillería adjudicados a Indra y Escribano

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo deniega la petición de la filial de GDELS de limitar el acceso a los documentos que presentó en su recurso. En concreto, contra los préstamos para los PEM de vehículos autopropulsados sobre plataformas de cadenas (ATP cadenas) y los de vehículos autopropulsados sobre plataformas de ruedas (ATP ruedas), por importes de 1.821 y 1.181 millones de euros, respectivamente, y ambos adjudicados a la UTE formada por Indra y EM&E.

Cehona #2 Cehona
Siempre se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena.
makinavaja #1 makinavaja
Se despistarían con los sobres... :-D :-D
